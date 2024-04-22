مجلس الذهب العالمي: تغير التفضيلات الاستثمارية للبنوك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أبريل 2024 02:08 مساءً - محمد أحمد ومحمد عصام – قال جون ريد كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي، إن العديد من البنوك المركزية حول العالم تشتري الذهب من الأسواق لتعزيز احتياطاتها النقدية، لأنها تدرك أنه الملاذ الآمن مقارنة مع الدولار أو سلة العملات الأخرى.

وأشار جون، على هامش مؤتمر “الذهب كفئة أصولية وأداة استثمارية”، إلى أن البنوك المركزي طوال آخر 3 سنوات كانت تبيع الذهب وتشتري سندات الحكومية الامريكية، ولكن الوضع تغير الآن، حيث بدأت في شراء الذهب والاحتفاظ به ضمن احتياطاتها النقدية، لافتا إلى أن الصين وبولندا وسنغافورة في مقدمة الأسواق الناشئة الأكثر شراء للذهب.

وأضاف كبير استراتيجي السوق أوروبا وآسيا بمجلس الذهب العالمي أن الربع الأول من 2024 شهد طلب مرتفع من البنوك المركزية على الذهب، وهو ما أدى إلى التقلبات السعرية، مما يؤثر على ارتفاع معدلات الإنتاج.

وتوقع تحقيق أسعار الذهب قفزات سعرية، رغم ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، نظرا لأن البنوك المركزية لا تزال تفضل الذهب، خاصة من الأسواق الناشئة، مشيرا إلى أن السوق الصينية تشهد معدلات طلب غير مسبوقة على المعدن الأصفر.