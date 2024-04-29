وزارة التموين: توريد 750 ألف طن قمح محلي من بداية الموسم

دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 09:18 صباحاً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ارتفاع معدل توريد محصول القمح المحلي إلى 750 ألف طن من بداية الموسم وحتى الآن .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال ترأسه اجتماع اللجنه العليا للقمح، إنه جار دراسة صرف حوافز للتجار والموردين خلال نقل الأقماح لنقاط الاستقبال من مناطق نائية، منوهاً بفتح نقاط استلام الأقماح المحلية خلال أجازة أعياد القيامة وشم النسيم.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إستلام نحو 3.5 مليون طن خلال الموسم الحالي ، منوها بأن نقاط الاستلام تستقبل المحصول من المزراعين من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، نظرا للاقبال الكبير على توريد القمح إلى نقاط الاستقبال .

وكشف المصيلحي، عن وجود تنسيق كامل مع وزارة المالية لسداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة.

ومن جانبه، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن غرفة عمليات متابعة توريد الأقماح لم تتلق حتى الآن أي شكاوى من أي مورد أو مزارع ، مؤكداً تقديم لجان استلام الأقماح كافة التسهيلات اللازمة لموردي و مزارعي القمح في نقاط الاستلام.

وشدد معاون وزير التموين، على المتابعة اللحظية لعمليات توريد الأقماح المحلية وإرسال تقارير

على مدار الساعة من الجهات المعنية بنسب التوريد وتسديد مستحقات المزارعين والموردين.

ونوه كمال بتوافر نقاط متنوعة لاستقبال المحصول ما بين الصوامع و الهناجر و البناكر و الشون الترابية بطاقة تخزينية تصل إلى 5 ملايين طن قمح.