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نعرض لكم الان تفاصيل خبر توقعات بارتفاع التضخم في تركيا فوق 70% خلال أبريل من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 29 أبريل 2024 10:11 مساءً - سكاي نيوز _ توقع خبراء في استطلاع أجرته أن يتجاوز التضخم السنوي في تركيا 70 بالمئة في أبريل مسجلا أعلى مستوياته منذ أواخر 2022 بسبب أسعار قطاعي الأغذية والخدمات على أن يتراجع إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية 2024.
وجاء متوسط تقديرات 14 خبيرا اقتصاديا للتضخم السنوي عند 70.3 بالمئة في ظل توقعات تراوحت بين 69.2 و70.9 بالمئة، في حين تراوحت التوقعات الشهرية لارتفاع الأسعار بين 2.8 و3.8 بالمئة.
وقفز التضخم في يناير وفبراير 6.7 و4.53 بالمئة على التوالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار مع بداية العام. وفي مارس بلغ التضخم 3.16 بالمئة متأثرا بتكاليف التعليم والاتصالات والمطاعم.
ويتوقع البنك المركزي المصري التركي أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73 إلى 75 بالمئة في مايو أيار، قبل أن يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام وصولا إلى 36 بالمئة بنهايته.
وأظهر استطلاع أن التضخم السنوي في تركيا سينخفض إلى 43.5 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي المصري.
ومن المقرر أن يصدر معهد الإحصاء التركي بيانات التضخم لشهر أبريل عند الساعة 0700 بتوقيت غرينتش في الثالث من مايو.
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