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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيطاليا: مجموعة السبع تبحث إمكان فرض قيود على واردات الغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 12:14 صباحاً - – قالت الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع يوم الاثنين إن وزراء الطاقة في دول المجموعة يدرسون فرض قيود محتملة على الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقال وزير الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين للصحفيين في تورينو “هذه المسألة مدرجة في جدول الأعمال الفني والسياسي (لمجموعة السبع). لا نزال ندرسها وليس بوسعي قول المزيد… سأبلغكم إذا توصلنا لقرار نهائي”.
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