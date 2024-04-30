الصين تخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 01:15 مساءً - شينخوا _ قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أمس الاثنين، إن الصين ستخفض أسعار التجزئة للبنزين والديزل ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك وفقا للتغيرات الأخيرة في أسعار النفط العالمية.

وأضافت اللجنة في بيان أن أسعار البنزين والديزل ستنخفض بمقدار 70 يوانا (حوالي 9.85 دولار أمريكي) للطن.

وبموجب آلية التسعير الحالية في الصين يتم تعديل أسعار منتجات النفط المكرر وفقا لتغيرات أسعار النفط الخام العالمية.

وقالت اللجنة إنه تم توجيه أكبر ثلاث شركات نفط في بكين، وهي الشركة الوطنية الصينية للنفط، والشركة الصينية للبتروكيماويات، والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، وغيرها من شركات معالجة النفط الخام، للحفاظ على إنتاج النفط وتسهيل النقل لضمان استقرار الإمدادات.