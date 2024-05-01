السويدي إليكتريك توقع بروتوكول تعاون مع بوهلر السويسرية وIBC…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 1 مايو 2024 05:12 مساءً - محمد أحمد – وقعت شركة السويدي إليكتريك بروتوكول تعاون مع كل من مجموعة بوهلر السويسرية ومجموعة IBC، بهدف توطين صناعة صوامع الحبوب في مصر وتعزيز الأمن الغذائي.

وبموجب الاتفاقية، تتولى شركة السويدي إليكتريك قيادة المشروع بالتعاون مع IBC، وتعمل مجموعة بوهلر على توفير أحدث التقنيات التكنولوجية والدعم الفني والمساهمة في البحث والتطوير.

ومن جانبه، أكد المهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، على أن توطين صناعة صوامع الحبوب خطوة نحو تصنيع المزيد من المكونات في مصر، وصولًا إلى الاكتفاء بالإنتاج المحلي و فتح آفاق جديدة للتصدير.

وبدوره، قال صموئيل شار، عضو مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس خدمات ومبيعات مجموعة بوهلر السويسرية، إن المشروع يكشف عن فرص غير مسبوقة لتطوير التكنولوجيا وتحسين البنية التحتية، ما يسهم في تحقيق إنجازات ضخمة.

ومن جانبه، نوه المهندس أكرم خريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة IBC، بمساهمة الاتفاقية في تعزيز كفاءة وفعالية ومرونة أنظمة تخزين وإدارة الحبوب، ما يعود بفائدة استراتيجية على القطاع الزراعي.