مال وأعمال

أسعار النفط ترتفع 0.6% بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع 0.6% بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 09:14 صباحاً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوط مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع في ظل تكثيف المصافي إنتاجها قبل موسم الصيف.

predco_adv_2021

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.63% إلى 83.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا أو 0.83% إلى 79.03 دولار للبرميل.

E-Bank

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو، لترتفع قليلا عن توقعات محللين.

غير أن الإدارة تتوقع تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط خلال العام.

HapiSalonWhite
BonatMisr

ويحد ارتفاع الدولار من أسعار النفط الخام. وتُضعف قوة العملة الأمريكية الطلب على النفط من خلال جعله أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يحوزون عملات أخرى.

كما شكلت آمال التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة ضغطا إضافيا على أسعار النفط في الجلسات القليلة السابقة، إذ يقول محللون إن علاوة المخاطر على النفط تراجعت بالتوازي مع ذلك.

وواجهت الأسواق ضغوطا كذلك من توقعات سادها الحذر بشأن خفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في تكتل (أوبك+) قبل اجتماع للسياسة في الأول من يونيو.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط ترتفع 0.6% بعد تراجع مخزونات الخام الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا