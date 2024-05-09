انت الأن تتابع خبر الزراعة:توقيع اتفاقية تمويل معدات مصنع الأسماك والخضار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة، اتفاقية تمويل معدات مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار بقيمة 187 ألف دولار ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية.

وقال الحنيفات، إن هذه الاتفاقية والتي تتولى بموجبها وزارة الزراعة تمويل معدات مشروع مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار تأتي في إطار الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 والتي تهدف الى تطوير القطاع الزراعي وتطوير سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية، لتحفيز الاستثمار الخاص وزيادة القدرة التنافسية وتحسين فرص الدخل للتحالفات الزراعية المتعلقة بمنتجات الأسماك والخضار.

من جانبه أكد ابو نقطة أن مشروع مصنع تجهيز وتجميد الأسماك والخضار فرصة استثمارية في قطاع واعد تتوافر فيه مساحة كبيرة لتسويق منتج وطني يوفر جزءاً من الأمن الغذائي الوطني ويدر دخلاً مالياً لمؤسسة النقابة دون تحميلها تكاليف أو أعباء مالية عند التأسيس.

وأشار الى الجهد المستمر لمجلس النقابة في الإطار الاستثماري لتعزيز الإيرادات المالية واستثمار الخبرات والكفاءات الفنية والاستفادة من المشروع في تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين.



يذكر أنه تم في وقت سابق توقيع اتفاقية لاستئجار مبنى بمساحة 650 مترا مربعا في مدينة الحسن الصناعية/ إربد بأجرة سنوية مقدارها 12 ألف دينار سنوياً تتحملها الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة لأول خمس سنوات.