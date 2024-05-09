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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بروميتيون العالمية تعتزم استثمار 100 مليون يورو في مصر خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 03:14 مساءً - محمد عصام – قال روبيرتو ريجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة بروميتيون تاير العالمية للإطارات، إنها تعتزم استثمار 100 مليون يورو في مصر، خلال السنوات الخمس القادمة، للتوسع في إنتاج وتصدير إطارات النقل الثقيل بكافة أنواعها عبر مصانعها في مدينة العامرية بالإسكندرية.
وأشار ريجي، في تصريحات صحفية على هامش حفل أقامته الشركة للكشف عن عدد من منتجاتها الجديدة، إلى أن تلك الاستثمارات غير قاصرة على رفع معدلات الإنتاج فقط، لكن تشمل أيضا خطط إنشاء مراكز البحث والتطوير وزيادة الكفاءة والمرونة، ورفع مستوى الأداء بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 25% خلال 3 سنوات القادمة.
تنتج 5 ملايين إطارا سنويًا وتصدر 70% من إنتاجها
وقدر الطاقة الإنتاجية لمصنع بروميتيون تاير في مصر بنحو 5 ملايين إطارا سنويًا من إطارات النقل الثقيل، مع توجيه 60 – 70% للتصدير.
ولفت ريجي، إلى أن الشركة واجهت كثير من التحديات في أنشطتها بمصر والعالم خلال العامين الماضيين تتعلق بصعوبات في استيراد المواد الخام، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد والأوضاع الجيوسياسية، مشيرا إلى أن تلك التحديات خارجة عن إدارة الشركة، ولكن حاولت التغلب عليها والحد من عمليات مخاطر التصنيع بتأمين احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وتقليل التكلفة على قدر المستطاع.
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