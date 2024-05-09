نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين تعلن استلام 6.5 مليون طن سكر بعد انتهاء موسم توريد… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 مايو 2024 08:12 مساءً - محمد أحمد – أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إستلام 6.5 مليون طن وإنتاج 640 ألف طن سكر، بعد انتهاء موسم توريد قصب السكر، وذلك مقارنة مع 7 ملايين طن قصب أنتجت نحو770 ألف طن سكر في موسم 2023، بحسب اللواء عصام الدين البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية.

وكشف البديوي، عن سداد 12 مليار جنيه مستحقات المزارعين خلال الموسم المنقضي، منوهاً بسداد الشركة للمستحقات في اليوم التالي للتوريد بعد تقديم المستندات المطلوبة ومن ثم تحويل مستحقاتهم عن طريق البنوك.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف توريد أكثر من 6 ملايين طن قصب السكر الموسم المقبل، نتيجة الزيادة التى طبقتها الحكومة في أسعار التوريد، مما شجع المزارعين على زراعة قصب السكر.

وأوضح أنه جار دراسة تقديم حوافز إضافية للمزارعين، تشجيعا لهم على زراعة القصب وتوريده إلى الشركة بدلا من تسريبه إلى عصارات القصب ومصانع العسل الاسود غير المرخصة.

افتتاح برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت باستثمارات 1.3 مليون دولار

وافتتح رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية اليوم، أول برج لتبريد المياه في مصنع أرمنت بمحافظة الأقصر، بتكلفة استثمارية 1.3 مليون دولار بما يوازي 40 مليون جنيه.

وألمح إلي إجراء مفاوضات مع شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” على توريد كميات ضخمة من الأسمدة للشركة، لتوفير السماد الحر للمزارعين بأسعار مخفضة، موضحاً أنه تم الاتفاق مع جمعية مزارعي القصب على وضع تصور حول احتياج كل مصنع من الأسمدة.

ولفت إلى أن الشركة تدرس حالياً عروض لشراء معدات حصاد آلية من كلا من الصين والبرازيل وإيطاليا، بما يسهم في توفير حصد مثالي للمحصول وعدم الاضرار بالصفوف المجاورة.

ونوه بأن الحصاد الآلي يقلل فاقد المحصول ويضمن معدل إنبات عالي للموسم المقبل، فضلا عن توفير عملية تنظيف القصب للمزارعين.

وأوضح أنه سيتم التركيز على تقديم خدمات للأرض وذلك للعمل على زيادة متوسط إنتاجية الفدان من 31 طنا إلى 41 طنا وفقا لحسابات الشركة.

ويرى ضرورة توريد المزارعين نحو 25% من محصولهم إلى الشركة من إجمالي الانتاج، مع وقف تشغيل العصارات مع بدء موسم الحصاد، الأمر الذي سيدفع المزارعين إلى الاقبال على التوريد.