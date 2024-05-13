انت الأن تتابع خبر خلافا لكل التوقعات...الليرة السورية تصعد بشكل صاروخي أمام الدولار اليوم... وما سجلته في السوقين الرسمية والموازية أفرح الجميع! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في 13مايو 2024، استقر سعر الدولار الأمريكي في سوريا، حيث حدد المصرف المركزي سعر صرف الدولار الأمريكي عند 13,500 ليرة للدولار الواحد للحوالات والصرافين.

وصل سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو إلى 14383.68 ليرة، وفقًا لمصرف سوريا المركزي. ويبلغ متوسط سعر الدولار في البنوك 13,500 ليرة.

وتغطي احتياطيات تونس من العملات الأجنبية 105 أيام من الواردات. بلغ سعر الدولار الأمريكي في الأسواق الموازية في دمشق وحلب وإدلب والحسكة 14,700 ليرة للشراء و14,850 ليرة للبيع.

ويبلغ سعر التحويل في مصرف سوريا المركزي السوري 100 دولار 1.350 مليون ليرة سورية.

وسجل سعر اليورو مقابل الليرة 15836 ليرة للشراء و16003 ليرة للبيع. وبلغ سعر صرف الليرة التركية في السوق السوداء نحو 454 ليرة للشراء و461 ليرة للبيع.