الذهب يقترب من ذروة قياسية مع تجنب المستثمرين لمخاطر الأوضاع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:11 مساءً - وكالات – تحركت أسعار الذهب بالقرب من ذروة قياسية، الثلاثاء، مع تطلع المتعاملين إلى تجنب المخاطر الناجمة عن عدم اليقين الجيوسياسي وتحديات الاقتصاد الكلي في دول متقدمة.

بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2430.33 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار أمس الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2434.30 دولار للأونصة.

وقال نيكوس كافاليس العضو المنتدب لميتالز فوكاس “لم تتغير فعليا الصورة العامة منذ مارس، وهي مجرد خلفية عامة لبيئة اقتصاد كلي وجيوسياسية عالمية جذابة جدا للذهب”.

وأشارت البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه نحو الهبوط، لكن عددا من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبروا عن الحذر إزاء خفض قريب لأسعار الفائدة.

وفي الصين، حيث تُبذل جهود لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتضرر، يزداد الميل إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1% إلى 1057.15 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1032.45 دولار للأونصة.