مال وأعمال

الذهب يقترب من ذروة قياسية مع تجنب المستثمرين لمخاطر الأوضاع…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يقترب من ذروة قياسية مع تجنب المستثمرين لمخاطر الأوضاع… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:11 مساءً - وكالات – تحركت أسعار الذهب بالقرب من ذروة قياسية، الثلاثاء، مع تطلع المتعاملين إلى تجنب المخاطر الناجمة عن عدم اليقين الجيوسياسي وتحديات الاقتصاد الكلي في دول متقدمة.

predco_adv_2021

بحلول الساعة 14:13 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2430.33 دولار للأونصة بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2449.89 دولار أمس الاثنين.

E-Bank

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 2434.30 دولار للأونصة.

CAISEC

وقال نيكوس كافاليس العضو المنتدب لميتالز فوكاس “لم تتغير فعليا الصورة العامة منذ مارس، وهي مجرد خلفية عامة لبيئة اقتصاد كلي وجيوسياسية عالمية جذابة جدا للذهب”.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وأشارت البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه نحو الهبوط، لكن عددا من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبروا عن الحذر إزاء خفض قريب لأسعار الفائدة.

وفي الصين، حيث تُبذل جهود لتحقيق الاستقرار في قطاع العقارات المتضرر، يزداد الميل إلى الاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 32.25 دولار للأونصة بعدما بلغت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 1% إلى 1057.15 دولار للأونصة في حين ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 1032.45 دولار للأونصة.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يقترب من ذروة قياسية مع تجنب المستثمرين لمخاطر الأوضاع… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا