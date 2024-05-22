مال وأعمال

مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تتجاوز 620 مليار دولار…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تتجاوز 620 مليار دولار… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 07:11 مساءً - شينخوا _ سجلت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين توسعا مطردا في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، مع مواصلة قوى النمو الناشئة في تحفيز الاستهلاك، حسبما أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة الصينية أمس الثلاثاء.

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وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في البلاد ارتفعت بنسبة 11.5 على أساس سنوي لتصل إلى 4.41 تريليون يوان ( حوالي 620.52 مليار دولار أمريكي ) خلال الفترة المذكورة.

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وعلى وجه التحديد، ارتفعت مبيعات التجزئة للسلع المادية بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 3.74 تريليون يوان، وهو ما يساهم بنسبة 23.9 في المائة من إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في البلاد، وفقا لما قالت الوزارة.

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وقفز حجم استهلاك الخدمات الرئيسية عبر الإنترنت التي تراقبها وزارة التجارة بنسبة 25.1 في المائة على أساس سنوي في نفس الفترة، كما نما حجم استهلاك السلع الرقمية والخضراء والصحية بسرعة.

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وفي أبريل، زادت مبيعات الأجهزة المنزلية والأثاث عبر الإنترنت في الصين بنسبة 9.3 في المائة و 12.2 في المائة على التوالي، مدعومة بسياسة استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة في البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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