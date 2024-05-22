نعرض لكم الان تفاصيل خبر معيط: نتطلع لزيادة مشاركة القطاع الخاص في خدمات التأمين… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 08:08 مساءً - قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نعمل على تعظيم عوائد الاستثمار حتى تكون الاحتياطيات أسرع من مخصصات الإنفاق، ونتطلع لزيادة نسبة القطاع الخاص فى تقديم خدمات «التأمين الصحى الشامل» من 30% إلى 50% لتعزيز التنافسية لصالح المواطنين.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجَّه في الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات

وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجَّه في الموازنة الجديدة بتوسيع مظلة «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات، الذى يعد ضمن الأولويات الرئاسية للإنفاق العام فى العام المالى المقبل، أخذًا في الاعتبار أن زيادة موازنة القطاع الصحي تسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتقليل معدلات الإنفاق الشخصى على الصحة العامة.

نجحنا فىي تكوين احتياطيات 115 مليار جنيه نتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل

ولفت إلى أننا نعمل على بناء احتياطيات أكثر قدرة على الاستدامة المالية لضمان التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، وقد نجحنا بالفعل فى تكوين احتياطيات تبلغ 115 مليار جنيه ونتوقع ارتفاعها إلى 125 مليار جنيه بنهاية يونيه المقبل.

كل التقدير لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في دعم التجربة المصرية في التغطية الصحية الشاملة

وأعرب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن تقديره لجهود الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» فى دعم التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة، موضحًا أننا نؤمن بأن «رضاء المواطن» هو المعيار الحقيقي لقياس مستوى الجودة، وللمستفيدين حق اختيار أماكن تلقي الخدمات.

دمج العمالة غير المنتظمة في المنظومة يساعد في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية

وأشار معيط إلى حرصه على تنمية الوعى بمزايا «التأمين الصحي الشامل» لدى الفئات المستهدفة، وتعريفهم بخطوات التسجيل والاستفادة من المظلة التأمينية، موضحًا أننا نعمل على دمج العمالة غير المنتظمة في «التأمين الصحي الشامل» بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وزيادة الإنتاجية.

مي فريد: نعمل على دفع المسار التنفيذي للمنظومة وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية

وقالت مى فريد المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إننا نعمل على دفع المسار التنفيذى لـ «التأمين الصحى الشامل» وتسريع وتيرة دخول محافظات المرحلة الثانية، لافتة إلى أنها تحرص على التحاور مع بعض المستفيدين خلال جولاتها الميدانية للتعرف على انطباعاتهم، وأن برامج التطوير أكثر استجابة للتحديات وتلبية احتياجاتهم.

«جينا لأهالينا» محطة جديدة في توعية المواطنين بجنوب سيناء.. وتذليل أى عقبات لضمان الجودة

أضافت أن مبادرة «جينا لأهالينا» محطة جديدة فى توعية المواطنين بجنوب سيناء، وتذليل أى عقبات لضمان جودة الخدمات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» في إطار مشروع تنمية القدرات، على مدار أسبوعين بمستشفى شرم الشيخ الدولي ووحدة طب أسرة وادي مندر.

وأعربت فريد عن تقديرها للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لما يوليه من اهتمام بالغ لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بالمحافظة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، خاصة أن «جنوب سيناء» حققت أعلى نسبة تسجيل بالتأمين الصحي الشامل، بالمرحلة الأولى بأكثر من 90% من أهالي المحافظة.

وأكد توبي ماكوتو، كبير المستشارين لتمويل الصحة والنظم الصحية بالمقر الرئيسي لجايكا، أننا ملتزمون بدعم منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، بوصفه أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي والإسهام الفعال فى إرساء دعائم التنمية البشرية.