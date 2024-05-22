مال وأعمال

وزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لدعم سداد أجور…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية يوجه بإتاحة نصف مليار جنيه لدعم سداد أجور… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 08:08 مساءً - وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بإتاحة نصف مليار جنيه تمويلًا إضافيًا لدعم سداد أجور العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات حتى يتسنى لها صرف مرتبات العاملين بها فى المواعيد المقررة شهريًا، وفقًا للزيادات المالية الأخيرة؛ وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، وحفاظًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي في ظل الظروف الراهنة.

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قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 3.5 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، لدعم سداد مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة.

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أضاف وزير المالية أننا مستمرون في تحسين بيئة العمل للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة؛ لإرساء دعائم بيئة عمل محفزة للابتكار ورفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وذكر بيان لوزارة المالية أنه كان قد تقرر حفظ حق هؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، في الترقية برفع الدرجات الوظيفية التى يشغلونها إلى الدرجات الأعلى، بحيث لا يتم تجميد أوضاعهم الوظيفية؛ بما يُسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفى والاجتماعى لهم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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