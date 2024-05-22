مارس إيجيبت تستهدف ضخ 250 مليون دولار توسعات استثمارية جديدة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 22 مايو 2024 10:11 مساءً - فاطمة أبوزيد – قال المهندس أسامة هلال، المدير التنفيذي لمصنع السادس من أكتوبر بشركة مارس إيجيبت، إنها تستهدف ضخ استثمارات جديدة بقيمة 250 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

ونوه هلال بأن استثمارات مصنع مارس في مصر تُقدر حاليا بنحو 200 مليون دولار، وأن الشركة لديها خطة طموحة لافتتاح المزيد من خطوط الإنتاج.

وأضاف هلال، في تصريحات صحفية على هامش جولة نظمتها الشركة بمصنعها لعدد من الصحفيين، أن حجم إنتاج المصنع بلغ حوالي 25 ألف طن سنويا بواقع 19 ألف طن لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، و3 آلاف طن لدول أوروبا، ونحو 3 آلاف طن لشرق آسيا، بجانب استراليا ونيوزلندا.

وأشار هلال، إلى أن الشركة تستهدف من خلال التوسعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمصنع إنتاج 40 ألف طن إضافي سنويا.

وتابع المدير التنفيذي لمصنع السادس من أكتوبر بشركة مارس إيجيبت، أن المصنع به 6 خطوط إنتاج وينتج حوالي 150 منتجا، ومن المستهدف إضافة خطين إنتاج جديدين بداية العام المقبل، وزيادة عدد المنتجات بنحو 15 منتجا جديد.

استهداف التصدير إلى 6 أسواق جديدة ليصل الإجمالي إلى 50 دولة

وأوضح هلال، أن المصنع يقوم بالتصدير لعدد 44 دولة حاليا، ومن المستهدف التصدير إلى 6 دول جديدة من بينهم تركيا، وبريطانيا، وبروسيا ليبلغ عدد الأسواق التي تقوم بالتصدير إليها 50 دولة.

وذكر المدير التنفيذي، أن المصنع يعمل به عدد 370 موظفا حاليا، ومن المستهدف تعيين 140 موظفا جديدا الفترة المقبلة، بجانب إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج.