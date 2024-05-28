مال وأعمال

مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين على الحدود من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – قال مصدر رفيع المستوى إن مصر تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود.

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وأشار مصدر أمني في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية إلى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلا.

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وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تشير إلى إطلاق النيران بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية أدت إلى إطلاق النيران في عدة اتجاهات واتخاذ عنصر التأمين المصري إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

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وطالب المصدر، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خطورة تفجر الأوضاع على الحدود المصرية مع غزة ومحور فيلادلفيا ليس أمنيا فقط لكن لمسارات تدفق المساعدات الإنسانية.

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وأضاف أن مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمحور فيلادلفيا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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