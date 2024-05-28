مال وأعمال

استقرار أسعار الذهب العالمية مع حذر المستثمرين قبيل بيانات…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر استقرار أسعار الذهب العالمية مع حذر المستثمرين قبيل بيانات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 04:15 مساءً - _ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ظل اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة، التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة الفيدرالي الأمريكي.

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وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2351.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت جرينتش بعد صعودها 1% في الجلسة السابقة.

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وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8% إلى 2352.30 دولار.

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ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل، والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي.

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وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات اقدام المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024.

ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.81 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1056.15 دولار، وربح البلاديوم 0.4% ليصل إلى 992.50 دولار.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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