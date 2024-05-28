نعرض لكم الان تفاصيل خبر بيتي تستهدف رفع صادراتها الغذائية إلى 55 مليون دولار نهاية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 مايو 2024 09:14 مساءً - محمد أحمد – تستهدف شركة بيتي للصناعات الغذائية، زيادة المبيعات بنسبة 20% والوصول بحجم الصادرات إلى نحو 55 مليون دولار بنهاية 2024 ، مقابل 35 مليون دولار في 2023، بزيادة مستهدفة 64%، وفقا لتصريحات الدكتورة شيماء توفيق، رئيس قطاع التصدير وتطوير الأعمال في الشركة.

22 % نصيب صادرات الشركة من إجمالي المبيعات في 2023

وأشارت توفيق، في تصريحات صحفية في ختام النسخة الـ 12 لمعرضي Fi Africa و ProPak MENA، المنصتين الأشمل في إفريقيا في قطاعي الصناعات الغذائية، إلى أن نصيب صادرات الشركة خلال العام الماضي من إجمالي المبيعات بلغ 22%.

إفريقيا تستحوذ على نصف صادرات الشركة

ولفتت إلى أن “بيتي” تصدر منتجاتها إلى 45 دولة حول العالم، أبرزها: فرنسا وكندا وفلسطين وموريتانيا والصومال واستراليا، مشيرة إلى أنها تصدر منتجاتها إلى 21 دولة إفريقية وتستحوذ دول القارة السمراء على نصف صادرات الشركة.

ومن جانبها قالت غادة فؤاد، رئيس قطاع الشئون المؤسسية والاتصال بشركة بيتي، إن إجمالي استثمارات الشركة بلغت 5 مليارات جنيه، منوهة إلى توفير أكثر من 100 منتج إضافة إلى 220 مليون لتر من الألبان و230 مليون لتر من العصائر و85 مليون كيلو من الزبادي لأكثر من 86 مليون مستهلك سنوياً .

وأشارت فؤاد، إلى إضافة 6 خطوط إنتاج جديدة في الفترة من 2022 و2023، فضلا عن تطوير 100 مزرعة بإجمالي 200 طن حليب سنوياً، لافتة إلى إطلاق محطة للطاقة الشمسية بين شركات الأطعمة باستثمارات 5 ملايين دولار.

ونوهت باستثمار أكثر من 10 ملايين جنيه لتطوير أنظمة الجودة وتقديم أداء تحليلي للحفاظ على جودة المنتج، مشيرة إلى إجراء الشركة نحو 11 مليون تحليل سنويا وأكثر من 7000 ساعة، إذ تشكل العديد من عملية التدقيق لضمان تقديم منتج آمن .

وأوضحت أن “بيتي” تستهدف تحسين استخدام الموارد، عبر إقامتها محطة للطاقة الشمسية على مساحة 91500 متر مربع تنتج نحو 7.6 ميجاوات، لافتة إلى أن الألواح الشمسية توفر ما بين 20 و 30 من استهلاك الطاقة لمصنع الشركة بالنوبارية.

تعاون مع الحكومة لبناء محطة غاز مختزل صناعي بالبحيرة باستثمارات 40 مليون جنيه

وكشفت فؤاد عن تعاون الشركة مع الحكومة لبناء محطة غاز مختزل صناعي في محافظه البحيرة باستثمارات 40 مليون جنيه، للتحول من زيت الديزل إلى الغاز الطبيعي لتغذية 7 مصانع في محيط مصنع النوبارية.

وأشارت إلى أنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 3200 متر مكعب يوميا، بجانب زراعة 6500 شجرة داخل المصنع، فضلا عن مساعدة أكثر من 100 مزرعة صغيرة متوسطة، إلى جانب 11 مركزا لتجميع الحليب والتي يصدر منها نحو 250 ألف طن سنويا .

وأوضحت فؤاد، أن الشركة توطن نحو 67% من المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى إعادة تدوير نحو 290 طنا من النفايات البلاستيكية سنويا.