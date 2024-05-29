وزير المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل بما فيها الأرباح…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 02:08 مساءً - دوت الخليج – نفى وزير المالية الدكتور محمد معيط زيادة أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وقال معيط إن الوزارة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد من ينشر ويروج الأكاذيب “لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد”؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتوقع وزير المالية نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023-2024، و2024- 2025 بمعدل أكبر من 30%؛ نتيجة “الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية”.