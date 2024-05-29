- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل بما فيها الأرباح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 02:08 مساءً - دوت الخليج – نفى وزير المالية الدكتور محمد معيط زيادة أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
وقال معيط إن الوزارة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد من ينشر ويروج الأكاذيب “لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد”؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وتوقع وزير المالية نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023-2024، و2024- 2025 بمعدل أكبر من 30%؛ نتيجة “الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل بما فيها الأرباح… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.