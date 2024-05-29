مال وأعمال

وزير المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل بما فيها الأرباح…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: لا زيادة في الضريبة على الدخل بما فيها الأرباح… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 02:08 مساءً - دوت الخليج – نفى وزير المالية الدكتور محمد معيط زيادة أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

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وقال معيط إن الوزارة ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد من ينشر ويروج الأكاذيب “لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد”؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

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وتوقع وزير المالية نمو الحصيلة الضريبية في عامي 2023-2024، و2024- 2025 بمعدل أكبر من 30%؛ نتيجة “الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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