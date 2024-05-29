نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: كل الدعم لدفع العمل بمشروعات القطاع الخاص… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 03:14 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبًا إلى جنب مع قطاعات الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد، وزيادة الإنتاج والصادرات، أملاً في تحقيق هدف 100 مليار دولار صادرات.

وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل بكل جهد، من أجل تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص.

جاء ذلك، خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخمًا شديدًا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي، وفرص العمل لآلاف الشباب.

فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث مدبولي عن مُشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد حاليًا في بكين، والتي تتضمن عقد مُباحثات قمة بين الرئيس ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.

ولفت إلى تلقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عددًا من الاتصالات الهاتفية، على رأسها اتصال الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن مُتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الموقف المصري الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ويحول دون توسع الصراع وامتداده.

واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة رئيس الجمهورية، تجاه حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يُثمن تأكيد الرئيس الدائم في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمعه بقادة دول العالم على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وانتقل مدبولي للحديث عن افتتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وما تضمنته مُداخلات من رسائل مهمة، أكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة، وكذا أهمية الاستفادة المٌثلى من المياه المتاحة في هذه المشروعات، كما تضمنت دعوته للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.

وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي شملت جولة مُوسعة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية، والتي شملت تفقد شركة الإسكندرية الزراعية “لمار” بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، ومصنع “سب مصر – زهران”، ومصانع شركة “روبكس العالمية“، ومصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى تفقد التجمع العمراني “صوارى” بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.