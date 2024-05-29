نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يرفع توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 5% في 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 03:14 مساءً - وكالات _ رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% في عام 2024، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي بلغت 4.6%، وتأتي هذه المراجعة في أعقاب ما وصفه الصندوق بالربع الأول “القوي” للصين. و

بالإضافة إلى ذلك، عدلت المؤسسة المالية العالمية تقديراتها للنمو في الصين لعام 2025 إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية لكلا العامين.

وعزى صندوق النقد الدولي رفع التوقعات إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي القوية من الربع الأول وإجراءات السياسة الأخيرة التي نفذتها الصين.

وقد تجاوز الاقتصاد الصيني التوقعات مع تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزًا توقعات استطلاع أجرته وكالة بنسبة 4.6% ومُظهرًا تحسنًا عن النمو الذي بلغ 5.2% في الربع السابق.

وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية على المدى القصير، حذر صندوق النقد الدولي من أنه من المتوقع أن يتباطأ التوسع اقتصاد الصين إلى 3.3% بحلول عام 2029، وأرجع هذا التباطؤ المتوقع إلى حد كبير إلى التحديات التي تفرضها شيخوخة السكان والانخفاض المتوقع في نمو الإنتاجية.

وتشير المؤشرات الاقتصادية الأخيرة لشهر أبريل، بما في ذلك إنتاج المصانع والتجارة وأسعار المستهلكين، إلى أن اقتصاد الصين البالغ قيمته 18.6 تريليون دولار قد تمكن من تجاوز بعض المخاطر المباشرة. ومع ذلك، هناك جدل مستمر حول استدامة هذا الانتعاش.

ويتمثل أحد المخاوف الرئيسية في ضعف الاستهلاك المحلي، والذي يرتبط بانخفاض ثقة المستهلكين وسط أزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات، والتي تعتبر عقبة رئيسية أمام الانتعاش الاقتصادي الكامل في الصين.

وكان نمو مبيعات التجزئة في أبريل هو الأبطأ منذ ديسمبر 2022، عندما كانت البلاد تخضع لقيود صارمة بسبب جائحة كوفيد-19، وشهدت أسعار المنازل الجديدة أكبر انخفاض منذ تسع سنوات.

وأعرب صندوق النقد عن موافقته على الإجراءات التي اتخذها صانعو السياسات الصينيون في وقت سابق من شهر مايو لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.

وأكدت المنظمة على أهمية مواصلة هذه الجهود لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة.