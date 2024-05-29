مال وأعمال

عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.37 مليار دولار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.37 مليار دولار من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 03:14 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 23.2% خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ 2.37 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

predco_adv_2021

جاء ذلك التراجع بدعم من انخفاض قيمة واردات مصر بنسبة 16.2% خلال مارس الماضي لتصل إلى 5.94 مليار دولار.

E-Bank

وجاء ذلك الانخفاض نتيجة تراجع واردات بعض السلع من بينها: أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة31%.

CAISEC
BonatMisr

كما شهدت الصادرات المصرية تراجعا بنسبة 10.9% خلال مارس الماضي مسجلة 3.57 مليار دولار.

HapiSalonWhite

وجاء ذلك التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصادرات لبعض السلع منها: أسمدة بنسبة 57.4% والبترول الخام بنسبة 49.9%.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.37 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا