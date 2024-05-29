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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 23.2% إلى 2.37 مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 03:14 مساءً - تراجع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 23.2% خلال شهر مارس الماضي، ليبلغ 2.37 مليار دولار، مقابل 3.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
جاء ذلك التراجع بدعم من انخفاض قيمة واردات مصر بنسبة 16.2% خلال مارس الماضي لتصل إلى 5.94 مليار دولار.
وجاء ذلك الانخفاض نتيجة تراجع واردات بعض السلع من بينها: أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.6% ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة31%.
كما شهدت الصادرات المصرية تراجعا بنسبة 10.9% خلال مارس الماضي مسجلة 3.57 مليار دولار.
وجاء ذلك التراجع نتيجة انخفاض قيمة الصادرات لبعض السلع منها: أسمدة بنسبة 57.4% والبترول الخام بنسبة 49.9%.
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