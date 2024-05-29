عاجل.. مدبولي: الدولة لن تتأخر عن تقديم حزم حماية اجتماعية…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 08:08 مساءً - حمدي أحمد _ قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الدولة لن تتأخر عن تقديم حزم حماية اجتماعية جديدة للمواطنين.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الأربعاء، أن حجم المستفيدين من منظومة الخبز المدعم وصل إلى 71 مليون مستفيد، فيما يستفيد نحو 62 مليون مواطن من منظومة التموين.

وأوضح، أن هدف الدولة ليس تخفيض الدعم بل ترشيده وتوزيعه على مجالات أخرى يحتاج إليها المواطن، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى بناء 40 إلى 50 ألف فصل جدد سنويا بسبب الزيادة السكانية، وتكلفة الفصل الواحد مليون جنيه، أي أننا نحتاج إلى 50 مليار جنيه لإنشاء المدارس سنويا.

وأشار مدبولي، أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم وإنما تسعى إلى وصوله لنحو 90% على الأقل من مستحقيه، خاصة وسط التجاوزات التي تمت ممارستها في منظومة الدعم على مدار عقود.