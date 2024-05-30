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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير التموين: مصر تستهلك 8.5 مليون طن قمح سنويا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 01:11 صباحاً - أحمد عبد الرحمن _ قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تستهلك نحو 8.5 مليون طن قمح سنويًا.
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وأضاف المصيلحي خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم، أن أردب القمح تم تحديد سعره بقيمة 2000 جنيه دعما للفلاح.
وأشار وزير التموين إلى أن تكلفة طن القمح 13.333 ألف جنيه، مضيفا أن طحن الطن الواحد يتكلف 600 جنيه.
وتابع: “وبحساب التكلفة كما كانت العام الماضي، يتكلف رغيف الخبز 115 قرشًا للرغيف، فيما وصلت هذا العام إلى 125 قرشًا للرغيف”.
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