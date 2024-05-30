مال وأعمال

هيئة الاستثمار تبحث الاستفادة من التجربة الهندية في دعم…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تبحث الاستفادة من التجربة الهندية في دعم… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 06:14 مساءً - التقي حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وفد حكومي هندي، ضم ممثلي وزارة التجارة والصناعة والمبادرة الحكومية الهندية لدعم ريادة الأعمال، لتبادل الخبرات بين البلدين فيما يخص دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.

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حضر اللقاء،سوميت جارانجال، مدير إدارة ترويج الصناعة والتجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة الهندية، وأنوبهاف كومار داس، مدير مبادرة Startup India، وحسام عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال، وأحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة.

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واستعرض الجانبان الجهود المبذولة لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال، ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة في قطاع الشركات الناشئة بالبلدين.

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وقال هيبة إن الهيئة مهتمة بالاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال، باعتبارها من أعلى دول العالم من حيث معدلات تأسيس الشركات الناشئة ونموها.

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كما أكد على اهتمام الدولة المصرية بريادة الأعمال، ومن أهم مظاهر الاهتمام إنشاء وحدة ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة، والتي تم افتتاح مقرها الأول بالهيئة الأسبوع الماضي، كما تم إطلاق المنصة الالكترونية للوحدة.

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وأوضح الجانب المصري أن الوحدة ستقوم بالمتابعة المستمرة لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والتي كانت من أهمها جهود مبادرة Startup India ومنصتها الإلكترونية.

وأضاف الجانب الهندي أنه على الصعيد العالمي استضافت العاصمة نيودلهي قمة الشركات الناشئة لمجموعة العشرين العام الماضي.

وتناول اللقاء سبل التعاون بين البلدين لتحسين بيئة الأعمال، ومن أهمها تبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص تطوير قدرات رواد الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة في البلدين من التعاون الاستثماري، وتنظيم الفعاليات المشتركة التي تجمع بين الشركات الناشئة في مصر والهند.

هيئة الاستثمار تبحث الاستفادة من التجربة الهندية في دعم ريادة الأعمال
جانب من اللقاء

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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