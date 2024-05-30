ستاندرد تشارترد: مصر جذبت 45 مليار دولار تدفقات أجنبية منذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 30 مايو 2024 08:08 مساءً - أمنية إبراهيم _ قالت كارلا سليم، خبير الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، إن مصر جذبت تدفقات دولارية بحوالي 45 مليار دولار منذ عقد صفقة رأس الحكمة.

وأوضحت سليم خلال مائدة مستديرة يعقدها البنك اليوم الخميس، أن التدفقات النقدية الدولارية التي جذبتها مصر تتضمن 24 مليار دولار استثمارات مباشرة برأس الحكمة بجانب نحو 20 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة في صورة استثمارات بأوراق الدين الحكومية ونحو مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

كانت مصر قد أعلنت عن إبرام صفقة رأس الحكمة أواخر شهر فبراير الماضي، ثم اتخذ البنك المركزي المصري المصري في 6 مارس عدة إجراءات منها تحريك سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة، تبعها استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورفع قيمة القرض وعودة المراجعات وصرف الدفعات.