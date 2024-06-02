نعرض لكم الان تفاصيل خبر خالد أبو المكارم: تنويع الموردين وإدارة المخاطر والاستفادة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 08:12 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ورئيس شركة مكارم تكس، إن ارتفاع أسعار وثائق التأمين البحري بنسبة وصلت إلى 166% بسبب الحرب على غزة، أثر بشكل كبير على حركة التجارة في عدة نقاط، منها زيادة تكاليف الشحن وارتفاع أسعار السلع، إذ تُمرَّر أي زيادة في التكلفة غالبًا إلى المستهلكين النهائيين، بالإضافة إلى تراجع حجم التجارة الدولية مع اتجاه الشركات لتقليل الاستيراد لتفادي التكاليف العالية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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