نعرض لكم الان تفاصيل خبر أحمد صقر: أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بنحو 3% من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 09:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ قال أحمد صقر رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للمواد الغذائية، إن زيادة أعباء النقل البحري على الشركات في الفترة الأخيرة، ناتج عن عدة أسباب منها ارتفاع قيمة التأمين على البضائع في البحر الأحمر بسبب الحرب على غزة، بجانب تأخر وصول البواخر القادمة من شرق آسيا والصين لمرورها من طريق رأس الرجاء الصالح، بالتزامن مع زيادة أسعار النولون. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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