شراكة بين السويدي للمرافق والمرشدي لتوزيع الكهرباء في زهرة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 يونيو 2024 10:11 مساءً - محمد أحمد – أعلنت شركة السويدي للمرافق عن توقيع شراكة للتعاون مع مجموعة المرشدي؛ لتنفيذ أعمال توزيع الكهرباء وتوفير العدادات الذكية لقياس الاستهلاك بمشروعي زهرة وسكاي لاين.

وقال المهندس محمد المرشدي، مؤسس ورئيس مجموعة المرشدي، إن توفير حلول مبتكرة لتوزيع الكهرباء في زهرة وسكاي لاين، يضمن مواصلة الالتزام بتحقيق أعلى المعايير في المشروعات التي تنفذها.

وبدوره، أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، على أن هذه الشراكة توفر حلول فعالة للبنية التحتية.

ومن جانبها، قالت المهندسة نور المرشدي، المالك والرئيس التنفيذي لمجموعة المرشدي، إن الاتفاقية تسهم في تعزيز استدامة البنية التحتية، ودعم المجتمع الذي يستفيد من مثل هذه الفرص.

ووصف المهندس شريف شعلان، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للمرافق، هذا التعاون بأنه “محطة مهمة” في توسيع نطاق رخصة السويدي لتوزيع الكهرباء لتشمل مناطق جديدة.

وأكد المهندس وائل سعدة، رئيس مجلس إدارة مجموعة المرشدي، أهمية الشراكة مع السويدي لتوفير بنية تحتية “على طراز عالمي” تتماشى مع “التزام المجموعة بتقديم حلول فعالة لتوزيع الكهرباء وقياس الاستهلاك بعدادات ذكية”.