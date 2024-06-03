نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عاقل: جاز تستهدف زيادة 3000 غرفة فندقية جديدة خلال 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:08 صباحاً - شريف ناصر – قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، إن تطبيق مبادرة الحوافز الأخيرة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة خمس سنين بفائدة 12% تدعم المستثمرين الحاليين والجدد لبناء الفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد الغرف الفندقية للدولة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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