مال وأعمال

علاء عاقل: جاز تستهدف زيادة 3000 غرفة فندقية جديدة خلال 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عاقل: جاز تستهدف زيادة 3000 غرفة فندقية جديدة خلال 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:08 صباحاً - شريف ناصر – قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية والرئيس التنفيذي لمجموعة جاز للفنادق، إن تطبيق مبادرة الحوافز الأخيرة بقيمة 50 مليار جنيه لمدة خمس سنين بفائدة 12% تدعم المستثمرين الحاليين والجدد لبناء الفنادق وزيادة الطاقة الاستيعابية في أعداد الغرف الفندقية للدولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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