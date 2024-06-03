نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. آراء متباينة حول مبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم القطاع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:18 مساءً - شريف ناصر – تباينت آراء رواد القطاع السياحي حول بعض شروط مبادرة الـ 50 مليار جنيه من وزارة السياحة لدعم المستثمرين السياحيين في بناء فنادق جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة وتجديدها وإحلالها، إلا أنهم اتفقوا على أهمية المبادرة وضرورة تفعيلها لتحقيق رؤية وزارة السياحة في زيادة أعداد الغرف الفندقية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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