وزير المالية: طرح وثيقة السياسات الضريبية للحوار المجتمعي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 01:15 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» مازالت تحت الدراسة ولم نطرحها للحوار المجتمعي حتى الآن.

النسخة المتداولة للوثيقة كانت مجرد «تصور مبدئي» طرأ عليه تعديلات كثيرة

وأوضح في بيان اليوم، أن النسخة المتداولة لوثيقة السياسات الضريبية بمواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد «تصور مبدئي» تم إعداده منذ عدة أشهر وطرأ عليه تعديلات كثيرة.

الوثيقة تخضع لدراسة متأنية حتى تُعبِّر عن استراتيجية السياسة الضريبية خلال 6 سنوات المقبلة

قال الوزير، إن وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تخضع لدراسة متأنية بوزارة المالية حتى تُعبِّر عن مستهدفاتنا خلال الست سنوات المقبلة.

اللجنة العليا لإعداد الوثيقة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة

وأشار إلى أن اللجنة العليا لإعداد وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» تعكف على وضع اللمسات الأخيرة قبل الإطلاق للحوار المجتمعي خلال الأسابيع المقبلة.

أضاف وزير المالية أنه سيتم طرح وثيقة السياسات الضريبية «2024/ 2030» للحوار المجتمعي فور الانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية، مؤكدا الحرص على الاستفادة من كل التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات الضريبية لتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.