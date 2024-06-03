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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركات الطيران ترفع توقعات نمو الإيرادات إلى تريليون دولار في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 3 يونيو 2024 02:12 مساءً - وكالات _ رفعت شركات الطيران العالمية اليوم الاثنين، توقعاتها لأرباح عام 2024 وتوقعت إيرادات على مستوى القطاع تقل قليلا عن تريليون دولار مع ارتفاع عدد المسافرين إلى مستوى قياسي.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” إنه يتوقع أن يحقق القطاع على مستوى العالم أرباحاً قدرها 30.5 مليار دولار هذا العام، وهو أعلى من 27.4 مليار دولار معدلة بالزيادة في عام 2023.
ويأتي ذلك بعد أربع سنوات فقط من انهيار القطاع وتكبده لخسائر قدرها 140 مليار دولار في عام 2020 نتيجة لوباء كوفيد 19.
ومع ذلك، حذرت شركات الطيران من أن قدرتها على مجاراة الانتعاش القوي في الطلب على السفر تعوقها مشاكل في سلاسل التوريد العالمية بما في ذلك تسليم الطائرات الجديدة.
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