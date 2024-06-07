مال وأعمال

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 07:15 مساءً - سي إن بي سي_ نمت الصادرات الصينية بأسرع من توقعات المحللين خلال مايو، فيما سجلت الواردات مستويات دون التوقعات في نفس الفترة.

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ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الجمعة السابع من يونيو، زادت الصادرات الصينية 7.6% في مايو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات نموها بنحو 6%، ومقابل زيادتها بنسبة 1.5%.

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أما الواردات فارتفعت 1.8% في الشهر الماضي، وهو مستوى أقل من توقعات بأن ترتفع 4.2%، وبعدما قفزت بنحو 8.4% في أبريل السابق له.

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أما على مدار أول 5 أشهر من العام الجاري، زادت الصادرات والواردات الصينية بنحو 2.7% و2.9% على الترتيب.

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في الوقت نفسه، تراجعت واردات الصين وصادراتها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي.

لكن على الجانب الآخر، زادت الصادرات الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا بنحو 4.1% على مدار الفترة من يناير وحتى مايو. فيما تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات بنحو 7.5%.

هذا وتضاعفت الصادرات الصينية من الرقائق على مدار أول 5 أشهر من 2024، وزادت صادرات السيارات والدوائر المتكاملة 20% لكل منهما.

وفي مؤشر على الطلب المحلي، لم يطرأ تغيراً على واردات النفط الخام الصيني في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من 2023، إذ تعد الصين أكبر مستورد للخام في العالم.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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