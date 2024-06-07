الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 07:15 مساءً - سي إن بي سي_ نمت الصادرات الصينية بأسرع من توقعات المحللين خلال مايو، فيما سجلت الواردات مستويات دون التوقعات في نفس الفترة.

ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الجمعة السابع من يونيو، زادت الصادرات الصينية 7.6% في مايو على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات نموها بنحو 6%، ومقابل زيادتها بنسبة 1.5%.

أما الواردات فارتفعت 1.8% في الشهر الماضي، وهو مستوى أقل من توقعات بأن ترتفع 4.2%، وبعدما قفزت بنحو 8.4% في أبريل السابق له.

أما على مدار أول 5 أشهر من العام الجاري، زادت الصادرات والواردات الصينية بنحو 2.7% و2.9% على الترتيب.

في الوقت نفسه، تراجعت واردات الصين وصادراتها إلى أمريكا والاتحاد الأوروبي.

لكن على الجانب الآخر، زادت الصادرات الصينية إلى دول جنوب شرق آسيا بنحو 4.1% على مدار الفترة من يناير وحتى مايو. فيما تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في الوقت الذي ارتفعت فيه الواردات بنحو 7.5%.

هذا وتضاعفت الصادرات الصينية من الرقائق على مدار أول 5 أشهر من 2024، وزادت صادرات السيارات والدوائر المتكاملة 20% لكل منهما.

وفي مؤشر على الطلب المحلي، لم يطرأ تغيراً على واردات النفط الخام الصيني في أول 5 أشهر من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من 2023، إذ تعد الصين أكبر مستورد للخام في العالم.