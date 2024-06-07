وزير الزراعة يعلن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري

دبي - احمد فتحي في الجمعة 7 يونيو 2024 09:14 مساءً - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن فتح أسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية تدعيما للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك بناءا على تقرير تلقاه من د. سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعيه الخارجيه والحجر الزراعي المصري عقب اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع الجانب الفنزويلي بحضور مساعد وزير الزراعة، وليمار بارتينوس سفير فنزويلا بالقاهرة، والسفير كريم أمين سفير مصر بفنزويلا وعدد من ممثلي الجهات الفنية بوزارة الزراعة المصرية ونظرائهم الفنزويلين.

وقال “موسى” إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجانبان على تفعيل ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة المصري وإيبان خيل وزير خارجية فنزويلا خلال اجتماعهم بالعاصمة الإدارية الجديدة في نوفمبر الماضي وما جاء به من توصيات للتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والتحسين الوراثي السلالات والاستزراع السمكي والمياه وزيادة الميزان التجاري الزراعي بين البلدين.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان أعلن أمس أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الآن بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.6 مليار دولار بزيادة قدرها نصف مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أيضا.

وأضاف “القصير” أن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.