مال وأعمال

الاقتصاد الأمريكي يضيف 272 ألف وظيفة في مايو.. ومعدل البطالة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاقتصاد الأمريكي يضيف 272 ألف وظيفة في مايو.. ومعدل البطالة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 11:08 صباحاً - وكالات _ أضاف الاقتصاد الأمريكي 272 ألف وظيفة في مايو، وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين البالغة 182 ألف وظيفة.

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ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم، ارتفع معدل البطالة لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم عند 4%.

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وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل البطالة تلك المستويات منذ يناير 2022.

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وجاءت الزيادة في معدل البطالة في أمريكا على الرغم من تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5% وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 0.2%.

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وكان إجمالي عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أبريل تم تعديلها بالخفض بمقدار 10 آلاف وظيفة إلى 165 ألفاً.

واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على القسط الأكبر من عدد الوظائف الجديدة بواقع 68 ألفاً. فيما جذب قطاع الضيافة 42 ألف وظيفة.

وفيما يتعلق بالأجور، كان متوسط الأجور في الساعة أعلى من التوقعات إذ زاد بنحو 0.4% على أساس شهري وبنسبة 4.1% على أساس سنوي. أما التوقعات فأشارت إلى زيادة 0.3% و3.9% على الترتيب.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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