سوناطراك الجزائرية توقع مذكرة تفاهم مع سينوبك الصينية للبحث…

دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 01:11 مساءً - سي إن بي سي _ قالت شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية سوناطراك، في بيان اليوم الجمعة 7 يونيو، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سينوبك الصينية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توطيد العلاقات القائمة بين الشركتين، وتوسيع التعاون من خلال البحث عن فرص شراكة جديدة عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، لا سيما في مجالات الاستكشاف وتطوير المكامن، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، وهندسة البترول، وتنمية المهارات، بحسب ما ذكرته سوناطراك.

ويأتي هذا التوقيع في إطار زيارة العمل التي يقوم بها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة سوناطراك رشيد حشيشي، إلى جمهورية الصين الشعبية، برفقة وفد من كبار مسؤولي الشركة.

وتتواجد شركة سينوبك الصينية في الجزائر منذ عام 2002 وتدير مع سوناطراك حقل زرزايتين، في إطار عقد المحروقات الموقع في مايو 2022.