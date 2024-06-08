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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تركيا تفرضا رسوما جمركية إضافية بـ40% على السيارات الصينية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 8 يونيو 2024 11:08 مساءً - سكاي نيوز_ أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، السبت، أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40 بالمئة على واردات السيارات من الصين.
وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار اعتبارا من السابع من يوليو.
ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40 بالمئة من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار.
وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.
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