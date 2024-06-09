ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لقطر لمستوى قياسي في مايو

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 10:11 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفع الاحتياطي الأجنبي لدى مصرف قطر المركزي بنسبة 0.4% في مايو على أساس شهري وبنحو 4% على أساس سنوي ليسجل 68.5 مليار دولار.

ودعم ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية في قطر الشهر الماضي إلى أعلى مستوى على الاطلاق كل من زيادة الاحتياطيات الرسمية إلى 52.3 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع قيمة الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 38.2 مليار دولار، وزيادة حيازة الذهب بنسبة 1.1% على أساس شهري إلى 7.9 مليار دولار.

هذا وسجلت الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية ( الودائع ) لدى المركزي الشهر المنصرم زيادة شهرية طفيفة عند 16.2 مليار دولار.

هذا و يمثل الاحتياطي الأجنبي ما نسبته 75% من إجمالي الدين العام لقطر، و يلبي الاحتياجات التمويلية من الواردات السلعية لما يزيد عن 25 شهراً.