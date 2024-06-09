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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: ضخ 150 طن لحوم طازجة بالمجمعات الاستهلاكية استعدادا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 10:11 صباحاً - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ ما يقارب 150 طن يوميًا من اللحوم الطازجة في المجمعات الاستهلاكية، استعدادًا لعيد الأضحى.
وأشار تقرير تلقاه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي من الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن ضخ 5 ألاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و5 آلاف رأس خراف حية بالشوادر التي جهزتها الشركة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، إن الوزارة أنشأت غرفة علميات مركزية لمتابعة توافر السلع والحالة التموينية من توافر الخبز المدعم والسياحي والتزامهم بالأسعار والأوزان المقررة، وصرف السلع التموينية وأسطوانات الغاز ومحطات الوقود.
ونوه المتحدث الرسمي للوزارة بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ومديريات التموين والإدارات التابعة أيضا، لافتا إلى أن المجمعات الاستهلاكية تعمل يوم وقفة عيد الأضحي وأول وثان وثالث أيام العيد.
كما أشار إلى ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية إضافة إلى 60 ألف طن زيت طعام، و 20 ألف طن مكرونة، و15 ألف طن أرز.
ووجه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، مديريات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بالمرور الدائم على كل الأنشطة التموينية والأسواق للتأكد من وفرة السلع وجودتها.
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