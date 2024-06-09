صندوق النقد الدولي يحذر من تزايد العجز المالي في الولايات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 12:14 مساءً - العربية نت – ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أن جيتا جوبينات النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي حثت الولايات المتحدة على تقليص أعبائها المالية المتزايدة، قائلة إن النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم يمنحها فرصة “واسعة” لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب.

وقالت جوبينات في مقابلة مع الصحيفة “بالنسبة للولايات المتحدة، نرى أرضية واسعة أمامها لتقليص العجز المالي، نظرا أيضا لقوة الاقتصاد الأمريكي”.

ويتوقع المراقب المالي التابع لصندوق النقد الدولي أن يصل العجز الأمريكي العام الجاري إلى 6.67% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع إلى 7.06% في 2025 – أي ضعف نسبة 3.5% المسجلة في 2015.