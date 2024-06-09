«نهضة مصر» منفتحة على الاستثمار في الصحة

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 03:14 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قالت الدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للنشر، إن مجموعتها التي باتت تعمل في أنشطة متعددة، منفتحة على الاستثمار في قطاع الصحة، وأنها تدرس حاليًا أكثر من مشروع في هذا المجال.

وأشارت إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة متنوعة بين العقارات والمدارس الصناعية، مضيفة: «لكنني أهتم بقطاع التعليم بشكل متخصص وأسست 8 شركات في مجموعة التعليم ومنها “ EdVentures “.

وقدّرت إبراهيم، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، حجم العائد على الاستثمار في الشركات التي دعمها صندوق EdVentures التابع للمجموعة، بأكثر من 6 أضعاف، مشيرة إلى أن القيم المالية للشركات التي تستثمر فيها المجموعة تجاوزت 150 مليون دولار مع امتلاك «مجموعة نهضة مصر» حصصًا من هذه الشركات.

وعن حجم التمويلات المستهدف ضخها خلال الفترة القادمة، قالت إن الشركة لم تعتمد الميزانية حتى الآن، وفي الوقت نفسه أشارت إلى أنها تدرس حاليًا منح تمويل لشركة متخصصة في تكنولوجيا التعليم بقيمة تتراوح بين مليون إلى مليوني دولار، منوهة إلى أن حجم التمويلات المعتادة في حدود 200 إلى 500 ألف دولار.

وكشفت عن ضخ أكثر من مليون دولار في شركة متخصصة في مجال الحضانات Nurseries.

وأشارت إلى أن المجموعة تمول الشركات التي تستثمر فيها بشكل ذاتي، لافتة إلى أن الميزانية الاستثمارية التي يتم وضعها بداية العام يطرأ عليها بعض التغيرات أحيانًا عند اكتشاف فرص ذهبية لشركات قوية يتعين اقتناصها، وحينها يتم رفع مذكرة إلى الشركة القابضة لزيادة الاستثمار.

ولفتت إلى أن الشركة تركز حاليًا على التوسع في إفريقيا من خلال شراكتها مع مؤسسة ماستركارد Foundation لاكتشاف الفرص الاستثمارية في مجالات التعليم، موضحة أن الصندوق مكّن عددا من الشركات الناشئة من الانتشار في 21 دولة خارجيًّا.

ونوهت إلى أن المجموعة تمتلك 5 مدارس تطبيقية من خلال ذراعها الاستثمارية، شركة تأهيل، المتخصصة في التعليم الفني والتدريب المهني، وتستهدف إدارة ما يقرب من 5 مدارس أخرى خلال سبتمبر المقبل