نعرض لكم الان تفاصيل خبر وليد جمال الدين: ضرورة وضع أولويات للقطاعات المستحقة.. و3… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 05:08 مساءً - شريف ناصر وفاطمة أبوزيد _ قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن برنامج رد الأعباء التصديرية به مزايا جيدة ويساعد الشركات دعم الشحن لإفريقيا وإرجاع 50% من قيمة الشحن خلال الوقت الحالي، وأيضًا توجيه دعم إضافي للشركات الموجودة في المناطق ذات النطاق الجغرافي البعيد كالصعيد وسيناء. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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