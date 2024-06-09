نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب إسماعيل: إلغاء مقابل الدمج ساهم في انتشار محطات الطاقة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 9 يونيو 2024 07:15 مساءً - محمد أحمد _ أكد المهندس إيهاب إسماعيل نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إلغاء مقابل الدمج ساهم في انتشار محطات الطاقة الشمسية المتوسطة بقدرات تفوق 20 ميجاوات، بجانب المحطات الصغيرة الأقل من 1 ميجاوات، ما يضيف قدرات مضاعفة للشبكة الرئيسية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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