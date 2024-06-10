وزير المالية: إتاحة 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 10 يونيو 2024 08:08 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تمت إتاحة نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن، في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين، بما يسهم في تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي؛ باعتباره أحد الأولويات في الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح الوزير في بيان اليوم، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في الصوب الزراعية، على نحو يُساعد في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر.

نستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي

ولفت أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية في الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.

أضاف وزير المالية أن الدولة تعمل على مساندة المزارعين، وتعظيم قدرتهم على مواكبة تطورات العصر من خلال التوظيف الأمثل لأحدث وسائل التكنولوجيا الزراعية اللازمة للتنمية المستدامة.