مال وأعمال

أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بسبب موجة…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بسبب موجة… من قسم مال واعمال

NTRA 2022
aiBANK

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:14 صباحاً - وكالات – ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فوق 3 دولارات لكل ألف قدم مكعب لتتداول عند أعلى مستوى لها منذ شهر يناير؛ بسبب موجة الحر الصيفية.

predco_adv_2021

وانخفض إنتاج الغاز في يونيو الماضي، إلى جانب موجة الحر الصيفية، “تآمرًا لتقليص” الفائض الهائل في المخزون، وفقًا لبوب ياوجر، المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في شركة ميزوهو للأوراق المالية.

E-Bank
BonatMisr

انتعشت أسعار الغاز الطبيعي من التراجع الكبير الذي شهدته في وقت سابق من العام، وهي الآن مرتفعة بنسبة 22% في عام 2024 و36% على أساس سنوي.

CAISEC

ومع ذلك، حذر ياوجر من أن الغاز الطبيعي يقع في منطقة ذروة الشراء: “احذر من التراجع في الأيام المقبلة”.

 

HapiSalonWhite

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بسبب موجة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا