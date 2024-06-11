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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياتها منذ يناير بسبب موجة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 09:14 صباحاً - وكالات – ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فوق 3 دولارات لكل ألف قدم مكعب لتتداول عند أعلى مستوى لها منذ شهر يناير؛ بسبب موجة الحر الصيفية.
وانخفض إنتاج الغاز في يونيو الماضي، إلى جانب موجة الحر الصيفية، “تآمرًا لتقليص” الفائض الهائل في المخزون، وفقًا لبوب ياوجر، المدير التنفيذي لعقود الطاقة الآجلة في شركة ميزوهو للأوراق المالية.
انتعشت أسعار الغاز الطبيعي من التراجع الكبير الذي شهدته في وقت سابق من العام، وهي الآن مرتفعة بنسبة 22% في عام 2024 و36% على أساس سنوي.
ومع ذلك، حذر ياوجر من أن الغاز الطبيعي يقع في منطقة ذروة الشراء: “احذر من التراجع في الأيام المقبلة”.
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