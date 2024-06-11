مال وأعمال

اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي.. وبدء عملية البحث

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي.. وبدء عملية البحث من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 10:11 صباحاً - وكالات – اختفت طائرة تقل ساولوس تشيليما نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.

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وكشف البيان أن الطائرة التابعة لقوة دفاع مالاوي “خرجت عن الرادار”، بعد أن غادرت العاصمة ليلونغوي صباح الإثنين.

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وبعد إبلاغه بالحادث، ألغى رئيس مالاوي لازاروس شاكويرا رحلته المقررة إلى جزر البهاما.

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وأمر رئيس البلاد بإجراء عملية بحث وإنقاذ، بعدما فشل مسؤولو الطيران في الاتصال بالطائرة.

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وكان من المفترض أن تهبط الطائرة في مطار مزوزو الدولي شمالي البلاد، بعد الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي (11:00 بتوقيت جرينتش)، لكن ذلك لم يحدث.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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