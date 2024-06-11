أسعار النفط تصعد بأكثر من 2% مدعومة بآمال زيادة الطلب

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 12:14 مساءً - وكالات – ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، الاثنين، بدعم من آمال ارتفاع الطلب على الوقود في الصيف على الرغم من ارتفاع الدولار وتوقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.37% لتصل إلى 81.52 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 2.67%، لتصل إلى 77.56 دولارا للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان نحو تحقيق أعلى إغلاق لهما منذ 31 مايو.

ويتوقع محللو بنك جولدمان ساكس ارتفاع سعر خام برنت إلى 86 دولارا للبرميل في الربع الثالث، وقالوا في تقرير إن الطلب القوي على وسائل النقل في الصيف سيدفع سوق النفط إلى مواجهة عجز قدره 1.3 مليون برميل يوميًا في الربع الثالث.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في شهر مقابل سلة عملات، كما شهد اليورو انخفاضًا حادا بسبب حالة عدم اليقين السياسي في أوروبا.

وسجل النفط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف تتعلق بالإنتاج.