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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: 20 مليون جنيه فكة إضافية بمناسبة عيد الأضحى من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 16 يونيو 2024 09:14 صباحاً - أكدت وزارة المالية أنه تمت طرح 20 مليون جنيه «فكة إضافية» من العملات المعدنية المساعدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك؛ على نحو يُلبي احتياجات المواطنين والقطاع الحكومي مثل هيئة مترو الأنفاق، والقطاع الخاص مثل السلاسل التجارية الكبرى.
وكانت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، قد استعدت مبكرًا لموسم عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالقاهرة والمحافظات، وقد ساعدت الآليات التكنولوجية الحديثة في مضاعفة الطاقة الإنتاجية للعملات المعدنية المساعدة «الفكة» قبيل المواسم والأعياد.
قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إننا حريصون على توفير كل احتياجات المواطنين والأسواق من «الفكة» عبر احتياطي يكفي لمدة تتجاوز العام ونصف العام.
أضاف أن المواطنين توافدوا على مقر مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»؛ قبيل العيد للحصول على «الفكة» من العملات المعدنية المساعدة، و«الفلوس الجديدة» التي يتم توفيرها لتقديمها «عيدية».
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